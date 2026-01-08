Стармер: Британские войска будут строить военные базы на Украине и защищать их

Великобритания отправит свои войска на Украину, но их количество не определено, а сам факт отправки еще нужно будет утвердить на уровне парламента.

Об этом, выступая перед депутатами, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы опубликовали заявление, из него ясно следует, что войска будут размещены только после прекращения огня. Они будут поддерживать боеспособность Украины, проводить операции по сдерживанию, а также строить военные базы и защищать их. Численность войск будет определена в соответствии с нашими военными планами, которые мы разрабатываем и в реализации которых рассчитываем на поддержку других членов Альянса», – сказал Стармер.

Он пообещал провести специальные дебаты – «чтобы все члены парламента точно знали, что мы делаем, высказали свою точку зрения, а затем мы бы провели голосование по этому вопросу».

Его выступление раскритиковала оппозиция – по словам лидера Консервативной партии Кеми Баденок, у Британии проблемы с финансированием собственных ветеранов, не говоря уже о войсках на Украине: