Стармер: Британские войска будут строить военные базы на Украине и защищать их
Великобритания отправит свои войска на Украину, но их количество не определено, а сам факт отправки еще нужно будет утвердить на уровне парламента.
Об этом, выступая перед депутатами, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы опубликовали заявление, из него ясно следует, что войска будут размещены только после прекращения огня. Они будут поддерживать боеспособность Украины, проводить операции по сдерживанию, а также строить военные базы и защищать их. Численность войск будет определена в соответствии с нашими военными планами, которые мы разрабатываем и в реализации которых рассчитываем на поддержку других членов Альянса», – сказал Стармер.
Он пообещал провести специальные дебаты – «чтобы все члены парламента точно знали, что мы делаем, высказали свою точку зрения, а затем мы бы провели голосование по этому вопросу».
Его выступление раскритиковала оппозиция – по словам лидера Консервативной партии Кеми Баденок, у Британии проблемы с финансированием собственных ветеранов, не говоря уже о войсках на Украине:
«Нет денег на оборону. Нам нужно перейти от амбиций к обязательствам. Дело не только в деньгах. Если премьер-министр отправит войска на Украину, эти войска должны быть уверены, что мы их поддержим. На прошлой неделе семь бывших командиров Особой воздушной службы Великобритании предупредили, что законопроект лейбористов о проблемах в Северной Ирландии подорвёт работу наших сил специального назначения.
Это не я говорю, а они. В ноябре девять отставных генералов в звании четырёх звёзд предупредили, что этот законопроект представляет собой прямую угрозу национальной безопасности. И даже уполномоченный по делам ветеранов Северной Ирландии заявил, что с нашими ветеранами обращаются хуже, чем с террористами. Так что, господин спикер, разве не безумие судить ветеранов? Ветеранов, которые служили в своей стране, в то время как он отправляет сегодняшних солдат на Украину».
