И где же был третий «Орешник»? Британский министр обороны приехал в Киев – ругать Россию и обсуждать ввод войск НАТО

Михаил Рябов.  
09.01.2026 23:05
  (Мск) , Киев
Министр обороны Великобритании Джон Хили посетил Киев «для обсуждения планов по размещению франко-британских войск на Украине в случае прекращения огня», сообщают западные СМИ.

Гостя специально привезли к одному из жилых домов, куда врезался заглушенный РЭБом российский дрон. Хили тут же объявил, что «продолжающиеся российские атаки на гражданское население Украины являются жестокими и циничными».


«Он говорит о мире, но при этом наращивает и усиливает свои атаки», – сказал британец о российском лидере.

Кстати, накануне газете Telegraph дал интервью предшественник Хили – Бен Уоллес, который работал на должности министра обороны четыре года. Он выразил сомнение, что британцы в состоянии направить серьёзный контингент на Украину.

«Мы могли бы сделать это на короткий срок. Но это будет сделано в ущерб чему-то другому», – сказал он.

Редакция пояснила: «этим «чем-то ещё», скорее всего, будет британская боевая группа численностью около 500 солдат», которая постоянно сменяет друг друга в Эстонии в рамках миссии НАТО «для сдерживания России».

