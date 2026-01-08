Британский эксперт дезавуировала угрозы Макрона и Стармера

Задиристые заявления британского премьера Кира Стармера о введении войск на Украину обретут юридическую силу только после одобрения обеими палатами парламента.

Об этом военный эксперт из Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон заявила в эфире англоязычной «Альджазиры», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В любом случае для размещения британских войск потребуется одобрение палаты общин. И на данный момент перспективы не самые радужные. Поэтому здесь много неясностей. Нам нужно подумать, как достичь мирного соглашения. Иными словами, Россию нужно будет спросить, нравится ли это нам или нет. Россия должна будет высказать свое мнение по этому вопросу. И мы точно знаем, что русские могут сказать, что наше военное присутствие равносильно вступлению Украины в НАТО, и у них нет причин прекращать войну», – сказала Мирон.

Она выразила сомнение в том, что европейские члены НАТО смогут проводить операции на Украине без помощи США. Тем более, что их уже разрывают противоречия.