Минобороны Великобритании: Наше пиратство – абсолютно законно

Анатолий Лапин.  
08.01.2026 12:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 283
 
США вправе решать, кому и с кем торговать на Земном шаре, вводя санкции, и Великобритания будет помогать американцам наказывать непокорные страны, – захватывать танкеры «теневого флота», связанные с Ираном или Россией, как это произошло накануне.

Об этом, выступая в парламенте Великобритании, заявил министр обороны страны Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хили заявил, что захваченный танкер «Маринера» шел «под фальшивым флагом».

«Судно было зарегистрировано в офшоре и подпадало под действие санкций США, введенных против Ирана… Это судно без гражданства, которое давно занимается незаконной деятельностью и тесно связано с Ираном и Россией… Судно без гражданства может быть законно перехвачено и подчинено юрисдикции государства, осуществившего перехват. Действия США были направлены на соблюдение санкций против Ирана, призванных помешать Ирану дестабилизировать ситуацию за счет доходов от незаконной продажи нефти», – заявил Хили.

Он описал, как осуществлялся захват танкера:

«Судно отказалось подчиниться. 20 декабря США применили свои полномочия в рамках санкционного режима, после чего корабль береговой охраны США «Монро» преследовал судно через всю Атлантику. По просьбе США я разрешил использовать британские базы и задействовать силы Королевского военно-морского флота и Королевских ВВС для поддержки операций, в том числе самолет радиолокационного дозора и наблюдения и корабль Королевских вспомогательных сил. Это была операция США, британский персонал не участвовал в захвате судна».

