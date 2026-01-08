Минобороны Великобритании: Наше пиратство – абсолютно законно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США вправе решать, кому и с кем торговать на Земном шаре, вводя санкции, и Великобритания будет помогать американцам наказывать непокорные страны, – захватывать танкеры «теневого флота», связанные с Ираном или Россией, как это произошло накануне.

Об этом, выступая в парламенте Великобритании, заявил министр обороны страны Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хили заявил, что захваченный танкер «Маринера» шел «под фальшивым флагом».

«Судно было зарегистрировано в офшоре и подпадало под действие санкций США, введенных против Ирана… Это судно без гражданства, которое давно занимается незаконной деятельностью и тесно связано с Ираном и Россией… Судно без гражданства может быть законно перехвачено и подчинено юрисдикции государства, осуществившего перехват. Действия США были направлены на соблюдение санкций против Ирана, призванных помешать Ирану дестабилизировать ситуацию за счет доходов от незаконной продажи нефти», – заявил Хили.

Он описал, как осуществлялся захват танкера: