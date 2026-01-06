Мерц: Нужны НАТОвские войска внутри Украины и вдоль её границы

Максим Столяров.  
06.01.2026 23:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 59
 
Германия, Дзен, НАТО, Украина


Для сдерживания России нужно разместить войска стран НАТО внутри самой Украины, а также вдоль её западных границ.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя заседание «коалиции желающих», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Группировка войск. Мы уже на пути туда… Может быть правильным сделать и то, и другое, и разместить войска на Украине. Речь о поддержке и укреплении украинских войск. Но и в соседних с Украиной государствах разместить дополнительные войска, которые могут быть развернуты в случае возобновления российской агрессии. Это не просто военная поддержка Украины, это военная поддержка мира и свободы во всей Европе», – вещал немец.

По словам Мерца, разрешение на ввод немецких войск должен дать бундестаг.

Метки:

Все новости за сегодня



