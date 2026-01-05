Россия нанесла удар по второму американскому заводу на Украине

Россия нанесла удар по Днепропетровскому маслоэкстракционному заводу, который выпускает продукцию под маркой «Олейна».

«В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла. Коммунальщики убирают, кидают песок и смесь, но проезд набережной будет невозможен где-то 2-3 суток», – сообщил мэр Борис Филатов.

Он уточнил, что предприятие является «американской собственностью, поскольку принадлежит компании «Бунге» из Сент-Луиса, Миссури».

Как сообщал «ПолитНавигатор»,  в августе Россия нанесла удар по заводу Flex в Мукачево на Закарпатье, которым также владели американские инвесторы.

На Украине это трактовали как сигнал Вашингтону – якобы, Москва продемонстрировала, что США не смогут обеспечить гарантии безопасности в обмен на сделку по редкоземельным материалам.

«Россияне абсолютно показательно уничтожили американскую фабрику в Мукачево. Таким образом, демонстрируя всему миру беспомощность гарантий Дональда Трампа», – утверждал украинский пропагандист Виталий Портников.

