Трамп дал «зелёный свет» «адским санкциям» против России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов, заявил, что президент Дональд Трамп «дал добро» на двухпартийный законопроект о санкциях против России.

Нововведения одновременно с сегодняшними известиями об захвате американцами танкеров «теневого флота» России призваны заставить отказаться от покупки русской нефти Китай, Индию и Бразилию. Грэм предлагает добиться этого, признав Россию страной-спонсором терроризма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

