Генерал НАТО: Солдаты Великобритании на Украине должны быть готовы открыть огонь по русским

Максим Столяров.  
07.01.2026 17:42
Контингент НАТО, который Британия и Франция собираются вводить на Украину, должен быть достаточно многочисленным для начала большой войны с РФ.

Об этом в эфире «LBC» заявил бывший замкомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По крайней мере, теперь у нас есть намерение создать силы сдерживания, или ввести войска. Но они должны быть боеспособными. И реальность такова, что, если Россию не принудить, она в любом случае нарушит любое перемирие. Поэтому такие силы должны быть готовы», – сказал Ширрефф.

«Если это не будут легковооружённые миротворцы по типу Голубых касок, то они должны быть готовы к принуждению к миру. А это означает, что они должны быть готовы превзойти Россию по силе.

А это значит, что они должны быть готовы вступить с ними в бой, если потребуется. Британские войска могут открыть огонь по российским военным на Украине.

Это нервирует, но очевидно, что прочного мира не будет, пока Россия не будет вынуждена признать Украину суверенным государством, а Зеленского – президентом. И пока мы не видим никаких признаков того, что Россия готова согласиться с теми условиями, которые обсуждались в Париже», – добавил он.

