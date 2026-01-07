Шанс для России: Украина погружается в Семибанкирщину
На Украине начались процессы, схожие с теми, что имели место в России в 1990-е годы.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«В России был такой период Семибанкирщина [группа олигархов, влиявших на политические процессы в стране]. Примерно такой же сейчас будет на Украине. С одной стороны, все, кто назначаются, обещают Зеленскому, что будут слушаться его беспрекословно. И так возможно и будет. Но между собой они будут конкурировать, отношения у них будут не очень хорошие. И вот на этих противоречиях Зеленский будет выстраивать своё управление», – считает политик.
По его мнению, «жесточайшая вертикаль Ермака» сменится на конкурентную схему управления.
Ведущий поинтересовался, могут ли в этой ситуации появитmся на Украине политики, которые смотрят в сторону России.
«Это дополнительные возможности при умной игре для России, для США. Ермак, который был заточен на Великобританию и у которого была полная вертикаль власти, меняется на Буданова, который заточен на США. [глава фракции «Слуга народа» в Раде] Арахамия, который контактирует с Абрамовичем, будет более свободен в своих поступках», – не исключает Царев.
