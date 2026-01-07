Шанс для России: Украина погружается в Семибанкирщину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине начались процессы, схожие с теми, что имели место в России в 1990-е годы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В России был такой период Семибанкирщина [группа олигархов, влиявших на политические процессы в стране]. Примерно такой же сейчас будет на Украине. С одной стороны, все, кто назначаются, обещают Зеленскому, что будут слушаться его беспрекословно. И так возможно и будет. Но между собой они будут конкурировать, отношения у них будут не очень хорошие. И вот на этих противоречиях Зеленский будет выстраивать своё управление», – считает политик.

По его мнению, «жесточайшая вертикаль Ермака» сменится на конкурентную схему управления.

Ведущий поинтересовался, могут ли в этой ситуации появитmся на Украине политики, которые смотрят в сторону России.