Шпрехенфюрер пожаловался на интернет: мешает «наступательной украинизации»

05.01.2026 14:12
На Украине не удается окончательно искоренить русский язык.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-уполномоченный (до лета 2025-го) по защите государственного языка Тарас Креминь, должность которого снискала в народе название шпрехенфюрер.

«У нас есть государственная языковая программа, но у нас нет государственных языковых курсов. У нас есть экзамены по украинскому языку, но, к большому сожалению, у нас нет возможностей должным образом подготовиться гражданам, потому что режим двуязычия, к сожалению, есть в интернете, он сохраняется в образовании», – заявил шпрехенфюрер.

Впрочем, он говорит, «ситуация стала значительно лучше», хотя еще недавно ряд местных советов проводили свои сессии не на мове.

«После войны у нас должны быть совершенно другие измерения нашей работы. Именно сейчас в условиях войны наступательная, а не ласковая, экзистенциальная, любая другая украинизация является реакцией и общества, и органов власти на проявления войны», – заявил Креминь.

