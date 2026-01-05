Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Назначенный главой Зе-офиса террорист Кирилл Буданов неизбежно наделает ошибок и окажется на политических задворках.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрим, кто будут у Буданова замы… Подчинённые там тебе такое подсунут – ты даже не поймёшь, что подпишешь, и вся твоя политическая карьера пойдёт насмарку. И тут важно, какие будут советники», – сказал Стариков.

Он невысокого мнения о стратегических способностях Буданова, даже если того назначают с прицелом на продолжение войны с Россией.

«…Любой его неверный шаг приведёт к политической смерти, его выкинут на задворки. Те, кто это продвигает, прекрасно понимают, что назначенное лицо всё равно допустит ошибку, если нет знаний. А, насколько я знаю, он ни оперативно-тактический, ни оперативно-стратегический факультет не заканчивал. Только военное училище. Поэтому и знаний по военному управлению немного», – добавил полковник.

Стариков подчеркнул, что политические перспективы у Буданова могут быть, только если он реально добьётся мирного соглашения.