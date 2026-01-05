Через полгода Буданова выбросят из политики – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
05.01.2026 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 386
 
Дзен, Политика, Украина


Назначенный главой Зе-офиса террорист Кирилл Буданов неизбежно наделает ошибок и окажется на политических задворках.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначенный главой Зе-офиса террорист Кирилл Буданов неизбежно наделает ошибок и окажется на политических задворках....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Посмотрим, кто будут у Буданова замы… Подчинённые там тебе такое подсунут – ты даже не поймёшь, что подпишешь, и вся твоя политическая карьера пойдёт насмарку. И тут важно, какие будут советники», – сказал Стариков.

Он невысокого мнения о стратегических способностях Буданова, даже если того назначают с прицелом на продолжение войны с Россией.

«…Любой его неверный шаг приведёт к политической смерти, его выкинут на задворки.

Те, кто это продвигает, прекрасно понимают, что назначенное лицо всё равно допустит ошибку, если нет знаний. А, насколько я знаю, он ни оперативно-тактический, ни оперативно-стратегический факультет не заканчивал. Только военное училище. Поэтому и знаний по военному управлению немного», – добавил полковник.

Стариков подчеркнул, что политические перспективы у Буданова могут быть, только если он реально добьётся мирного соглашения.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить