Новым главой офиса диктатора Зеленского станет организатор политических убийств – внесённый Россией в список террористов Кирилл Буданов, руководивший украинской военной разведкой.

Назначение уже приветствовала западная пресса. Буданова назван представителем нового, «не олигархического» поколения украинских политиков, но, самое главное, – тесно связанным с ЦРУ (примечательно в свете данных, что именно она готовит теракты в России и удары по танкерам «теневого флота»). Буданов лечился в госпитале Walter Reed после диверсионного рейда в Крым, проходил подготовку в ЦРУшных программах и вообще пользуется доверием в Вашингтоне.

Буданов фигурировал в данных украинских соцопросов как один из потенциальных конкурентов Зеленского в случае гипотетического объявления выборов. И, заманив Буданова на новую должность, Зеленский может отчасти нейтрализовать его.

«Станет ли он сам следующим президентом? Вряд ли. Должность такая, что негатива в любом случае будет больше, чем на должности главы ГУР», – пишет Станислав Речинский, редактор украинского криминального сайта «ОРД».

С ним соглашается украинский политолог Алексей Гарань:

«Таким назначением Зеленский как бы показывает, что, вот видите, я вместе с армией, я назначаю известных деятелей. Он может в определенной мере переложить уже ответственность на Буданова. А уволить его, снова-таки, он может в любой момент».

Экс-депутат Рады Василий Волга прогнозирует, что Буданов будет нужен Зеленскому «на ближайшие полгода-год»:

«Зеленский серьезно укрепляет себя в будущей схватке с Залужным и вполне возможно даст Буданову разорвать всех своих прошлых корешей из 95 квартала, имеющих отношение к коррупционному скандалу, чтобы показать Западу свою непричастность к разворовыванию западной помощи».

Политолог Кость Бондаренко указывает:

«Можно прогнозировать: большая часть потенциальных голосов Буданова перетекут к Билецкому (основатель запрещенного «Азова», террорист, – ред.). Очень грамотно работают с Белым Вождем, между прочим».

В украинских СМИ ранее утверждалось, что Буданов конфликтовал с уволенным Андреем Ермаком. Теперь в Зе-канцелярии ожидается зачистка его оставшихся кадров .

Бежавший в Лондон юрист-иноагент Владимир Пастухов трактует назначение Буданова так:

«Четко сигнализирует о том, что ни в какой «перемир» руководство Украины не верит и готовится к продолжению «войны на зубах».

Впрочем, как сообщал «ПолитНавигатор», перед Новым годом Буданов дал весьма сдержанное интервью, где заметно удивил ведущую настроем на переговоры с РФ и признанием, что потенциал в конфликте не на стороне Киева.

Юрист Илья Ремесло считает Буданова хитрым врагом – он может занять более гибкую позицию:

«Буданов неглупый, он вполне может согласиться на условия Трампа, чтобы потом через несколько лет реваншироваться и снова начать войну».

Теперь интрига в том, готовы ли российские ответственные лица сесть за стол переговоров с человеком, который официально определён как террорист.

Даже обычно грозный Дмитрий Медведев в своём свежем комментарии не дал ответа на этот вопрос.

Неофициально, как утверждал депутат Верховной рады Александр Дубинский, такие переговоры велись – он называл Буданова одним из каналов коммуникации с Москвой. И действительно – как минимум, ГУР задействован в обмене пленными.

Такие же сведения публикует и бывший украинский политзаключенный Павел Волков:

«Буданов в жестких контрах с вертикалью Ермака, соросятами и СБУ. Буданов вел переговоры с Лукашенко. Буданов на протяжении всей войны регулярно общается с российской разведкой».

Возможно, именно в этом и кроется причина безнаказанности террориста. Таковы особенности гибридного формата СВО.