Вице-премьер Украины: Нас объединяет кладбище

Игорь Шкапа.  
08.01.2026 00:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 471
 
Политика, Украина


Вице-премьеру Украины Алексею Кулебе пришлось оправдываться в интервью антироссийскому изданию «Украинская правда», журналист которого обвинял власть в неготовности к ударам по энергетике.

«У нас сейчас такой разговор, он очень классный и очень правильный, но я себя чувствую в нем русским… такой разговор идет, что я виноват в том, что идет война», – обиженно сказал Кулеба.

 «На нас напала страна, которая намного сильнее, с другими ресурсами, у которой в долгосрочной перспективе и стратегии все решено на 100 лет вперед», – жалуется вице-премьер.

Отвечая на вопрос о власти, которая максимально убаюкивает общество хорошими новостями, он заявил, что надо разобраться, между чем необходимо выдержать баланс.

«Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну. Виновата ли власть? Безусловно. Будет ли власть нести свою ответственность? Безусловно. Но мы должны понимать, что основная ответственность за все это не на власти. В моем понимании – на русских», – отбрехивался Кулеба.

