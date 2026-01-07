Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Венесуэльская нефть, вопреки расхожим утверждениям, не принесет особых экономических пряников США.

Об этом заявил эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Deutsche Welle (иноагент в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Гость эфира отметил, что Венесуэла действительно обладает крупнейшими в мире запасами разведанной нефти – 300 миллиардов баррелей.

«Но есть нюанс. Та нефть, которая там есть, – в основном чемодан без ручки. Она есть, конечно, но она низкого качества. Добывать её очень дорого, сложно, а продавать, наоборот, дёшево. Поэтому это не слишком экономически выгодная нефть», – сказал либерал.

Он считает, что Дональд Трамп, делая свои заявления по венесуэльской нефти, «может искренне заблуждаться».