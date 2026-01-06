Венесуэла затягивает переговоры, чтобы подготовиться к столкновению при поддержке России и Китая – Болтон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соединённым Штатам недостаточно похитить Мадуро, чтобы свергнуть политический режим Венесуэлы, который сейчас готовится к противостоянию.

Об этом в интервью журналисту Тумасу Свитцеру заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одного отстранения Мадуро недостаточно, остальная часть режима по-прежнему у власти. И не забывайте, что это началось 30 лет назад, когда Чавес устроил переворот против законного правительства. Мадуро – преемник Чавеса, который сам постоянно фальсифицирует выборы. Они – закоренелые преступники, которые так просто не сдадутся. Для сторонников Трампа из движения «Сделаем Америку снова великой» стало большим сюрпризом, что мы свергли иностранный режим», – сказал Болтон.

«В субботу президент заявил, что мы будем какое-то время управлять Венесуэлой. В воскресенье Рубио отказался от этих слов. Но дело в том, что, подрывая легитимность демократической оппозиции в Венесуэле, Трамп, похоже, намекает, что мы готовы иметь дело с диктатурой, если мы добьемся своего в вопросе нефти. Это подорвет саму легитимность нашего заявления о том, что мы должны свергнуть Мадуро», – возмущался экс-советник президента США.