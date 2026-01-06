Венесуэла затягивает переговоры, чтобы подготовиться к столкновению при поддержке России и Китая – Болтон
Соединённым Штатам недостаточно похитить Мадуро, чтобы свергнуть политический режим Венесуэлы, который сейчас готовится к противостоянию.
Об этом в интервью журналисту Тумасу Свитцеру заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одного отстранения Мадуро недостаточно, остальная часть режима по-прежнему у власти. И не забывайте, что это началось 30 лет назад, когда Чавес устроил переворот против законного правительства.
Мадуро – преемник Чавеса, который сам постоянно фальсифицирует выборы. Они – закоренелые преступники, которые так просто не сдадутся.
Для сторонников Трампа из движения «Сделаем Америку снова великой» стало большим сюрпризом, что мы свергли иностранный режим», – сказал Болтон.
«В субботу президент заявил, что мы будем какое-то время управлять Венесуэлой. В воскресенье Рубио отказался от этих слов.
Но дело в том, что, подрывая легитимность демократической оппозиции в Венесуэле, Трамп, похоже, намекает, что мы готовы иметь дело с диктатурой, если мы добьемся своего в вопросе нефти. Это подорвет саму легитимность нашего заявления о том, что мы должны свергнуть Мадуро», – возмущался экс-советник президента США.
«Сейчас правительство Венесуэлы просто тянет время. Они явно не ожидали, что Мадуро свергнут. Они пытаются продемонстрировать готовность к переговорам, чтобы выиграть время.
Им нужно убедиться, что они все предусмотрели, что армия и Вооруженные силы остаются лояльными, что Коллективос, эти банды головорезов на мотоциклах, которых они используют для запугивания гражданского населения, остаются лояльными.
Они хотят договориться с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, чтобы заручиться их поддержкой. Это просто классическая игра: ни хотят затянуть переговоры в надежде, что у них появятся новые варианты», – добавил он.
