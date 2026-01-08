Месть России за «Паутину» оказалась крайне болезненной для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна была осознавать, что после организованного СБУ удара по стратегической авиации РФ со стороны РФ последует жесткий ответ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», эта мысль прозвучала в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» вице-премьера Алексея Кулебы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть такое впечатление, что решения часто принимаются «с колес» и нет никакой стратегии. Объясню. Была операция СБУ «Паутина» с «ТУшками», и было очевидно, что россияне на эту операцию будут отвечать. Почему никто параллельно с подготовкой операции по ликвидации дальней авиации РФ не занимался усилением защиты энергосистемы?» – поинтересовалось издание.

Вице-премьер начал оправдываться тем, что его не информировали о «Паутине».

«Я же не знал о планировании операций СБУ. Думаю, что и премьер-министр не знал на тот момент», – сказал он.

Интервьюер зашел после с другой стороны, заметив, что Зеленскому не обязательно было информировать об операции СБУ, но он должен был предупредить, что скоро может быть усиление давления русских на энергосистему, а потому нужно готовиться.

Кулеба же говорит, что к такому сценарию готовились, но жалуется, что «те технологии, которые изменились, в первую очередь у русских, изменили тактику их внедрения».

«Ты президент, ты планируешь операцию вместе с Малюком, ты понимаешь, что ответ русских на эту операцию будет очевиден. И ты не спрашиваешь министра энергетики, подготовился ли ты, министр, к более жесткому ответу?» – настаивал журналист.

На это Кулеба ответил обтекаемо и без конкретики – мол, Зеленский спрашивал и задавал много вопросов.

PS: Вечером в среду стало известно о блэкауте в Днепропетровской области – отключении всех электростанций после российских ударов. Свет отсутствует в областном центре и в родном городе Зеленского – Кривом Роге. Сообщается об остановке метрополитена, теплоснабжения и прекращении работы канализации. Люди закупают воду в супермаркетах.