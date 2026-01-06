Усиление США в Латинской Америке угрожает России в зоне СВО, – депутат Госдумы
США вслед за Венесуэлой готовят смену власти в Колумбии, где в 2026 году запланированы выборы и уже готов проамериканский кандидат. Новая власть будет отправлять воевать за Украину официальные подразделения, а не группы наёмников, как сейчас.
Об этом в интервью каналу «Книжный день Центр» завил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Медельин – это единственный нестоличный город Латинской Америки, где есть метро. На него точат зубы проамериканские военные. Там уже назначен колумбийский Пиночет, который уже всем разъясняет, что следующий будет он. Вопрос только в том, когда американцы дадут отмашку», – сказал Делягин.
«И для нас это неприятно, потому что он уже несколько раз пообещал, что как только он становится президентом, бригада спецназа Колумбии отправляется на СВО. Не за нас.
Да, сейчас там их очень много, но это боевики, обычно наркокартели, которые там проходят стажировку, обучение и так далее. То есть это разрозненные действительно наемники, даже когда они поступают подразделениями, это разрозненные взводы. А это будет бригада спецназа. Это будет крайне неприятно», – добавил депутат.
