Московиты просчитали укро-ПВО, удары стали очень точными, – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
06.01.2026 16:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 777
 
Денацификация, Дзен, Украина


Российские специалисты полностью просчитали возможности украинской ПВО, и теперь точно знают, сколько ракет и дронов нужно направить на тот или иной объект, чтобы его гарантированно поразить.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские специалисты полностью просчитали возможности украинской ПВО, и теперь точно знают, сколько ракет и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Каждый раз наносится такие жесточайшие, точные и, главное, критические масштабные удары московитами, они своих целей достигают. Это означает, что у них работает такая система анализа и планирования операций, которая им позволяет определять точный объем. Они понимают возможности украинского ПВО в данном месте и необходимое количество поражающих с их стороны средств в виде беспилотников и ракет, чтобы достичь такого жизненно поражающего, глубокого разрушительного удара по уничтожению энергетического ресурса данной локации», – жалуется Соскин.

По мнению укро-эксперта, в ближайшее время ситуация усугубится с наступлением сильных морозов:

«Морозы как раз добьют теплоэнергетическую систему Украины вместе с электрической, с коммунальной. Это же вообще будет тяжелейшее испытание».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить