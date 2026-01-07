США задержали танкер под флагом России

Михаил Рябов.  
07.01.2026 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 803
 
Нефть, Происшествия, Россия, США


Морская охрана США задержала нефтяной танкер Marinera в Атлантическом океане, сообщает NBC.

Западные СМИ утверждают, что судно еще недавно ходило под флагом Гвианы и называлось Bella 1. Экипаж проигнорировал объявленную американцами блокаду Венесуэлы, после чего танкер сменил регистрацию, команда подняла флаг РФ и даже нарисовала триколор на корпусе.

Financial Times сообщила, что перед известием о захвате танкера в район, где находилось судно, было отправлено три самолёта Pilatus U-28 Draco ВВС США, используемых для поддержки операций спецназа. Туда также направился самолёт британских ВВС P-8 «Посейдон», который используется для противолодочной борьбы – западные СМИ утверждали, что танкер может охраняться российской субмариной.

Военкор Александр Симонов возмущён:

«Это однозначный акт пиратства. Никаких других формулировок и понятий здесь быть не может и не должно. Донни окончательно запутался в берегах, поймав эйфорию после захвата Венесуэлы».

Обозреватель Борис Рожин удивлен, почему предупреждение о недопустимости пиратства не опубликовано официальными лицами.

«Стоит отметить, что тот же Иран в ответ на захваты своих танкеров регулярно в ответ захватывает чужие танкеры в Ормузском проливе», – также напоминает Рожин.

Юрист Илья Ремесло указывает:

«Я не считаю, что захват танкера (если он действительно произошел) является доказательством слабости России. Гражданские суда США также захватывали неоднократно, их постоянно атаковали и хуситы, и много кто ещё. Дело же не только в этом захвате.

Проблема главная в том, что наша госпропаганда никак не выработает последовательную линию отношения к США.  Они нам кто? Противник, или сторона для дружеских и откровенных переговоров во имя мира?

Лидер этой страны Трамп кто? Он тот, кто вникает в первопричину украинского конфликта, искренне стремится к миру, как говорит наше руководство – или сторона этого конфликта, что следует из действий США?

Вместо простых и честных ответов госпропаганды на эти вопросы мы видим постоянные ужимки и качели, описанные известной картинкой «Трамп наш слон — Трамп пиндос проклятый». Пора уже выбрать позицию и следовать ей. Иначе эти качели ни к чему хорошему не приведут. И главное, не надо отмалчиваться».

