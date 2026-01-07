США задержали танкер под флагом России
Морская охрана США задержала нефтяной танкер Marinera в Атлантическом океане, сообщает NBC.
Западные СМИ утверждают, что судно еще недавно ходило под флагом Гвианы и называлось Bella 1. Экипаж проигнорировал объявленную американцами блокаду Венесуэлы, после чего танкер сменил регистрацию, команда подняла флаг РФ и даже нарисовала триколор на корпусе.
Financial Times сообщила, что перед известием о захвате танкера в район, где находилось судно, было отправлено три самолёта Pilatus U-28 Draco ВВС США, используемых для поддержки операций спецназа. Туда также направился самолёт британских ВВС P-8 «Посейдон», который используется для противолодочной борьбы – западные СМИ утверждали, что танкер может охраняться российской субмариной.
Военкор Александр Симонов возмущён:
«Это однозначный акт пиратства. Никаких других формулировок и понятий здесь быть не может и не должно. Донни окончательно запутался в берегах, поймав эйфорию после захвата Венесуэлы».
Обозреватель Борис Рожин удивлен, почему предупреждение о недопустимости пиратства не опубликовано официальными лицами.
«Стоит отметить, что тот же Иран в ответ на захваты своих танкеров регулярно в ответ захватывает чужие танкеры в Ормузском проливе», – также напоминает Рожин.
Юрист Илья Ремесло указывает:
«Я не считаю, что захват танкера (если он действительно произошел) является доказательством слабости России. Гражданские суда США также захватывали неоднократно, их постоянно атаковали и хуситы, и много кто ещё. Дело же не только в этом захвате.
Проблема главная в том, что наша госпропаганда никак не выработает последовательную линию отношения к США. Они нам кто? Противник, или сторона для дружеских и откровенных переговоров во имя мира?
Лидер этой страны Трамп кто? Он тот, кто вникает в первопричину украинского конфликта, искренне стремится к миру, как говорит наше руководство – или сторона этого конфликта, что следует из действий США?
Вместо простых и честных ответов госпропаганды на эти вопросы мы видим постоянные ужимки и качели, описанные известной картинкой «Трамп наш слон — Трамп пиндос проклятый». Пора уже выбрать позицию и следовать ей. Иначе эти качели ни к чему хорошему не приведут. И главное, не надо отмалчиваться».
