Просроченный укро-президент Зеленский на минувших выходных предпочёл отшутиться, когда его спросили по поводу событий в Венесуэле: «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», – сказал он.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Зеленский ответил так неспроста – нашел «правильную формулировку», поскольку атака на Венесуэлу является «по сути, копией российской операции», а потому Киеву нельзя открыто поддерживать Вашингтон в этом вопросе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Но мы не имеем возможности при этом осудить эту операцию, потому что у нас переговорный трек с американцами, и они нам помогают в борьбе с Россией. Поэтому президент нашел красивую форму, как не поддержать, не осудить», – объяснил экс-министр в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Впрочем, подбадривает Кулеба «громадян», для Украины захват президента Венесуэлы ничем не грозит.