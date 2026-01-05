«Не поддержать и не осудить», – Зеленский неспроста исхитрился, говоря о Венесуэле

Игорь Шкапа.  
05.01.2026 15:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 633
 
Венесуэла, Дзен, Политика, Украина


Просроченный укро-президент Зеленский на минувших выходных предпочёл отшутиться, когда его спросили по поводу событий в Венесуэле: «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», – сказал он.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Зеленский ответил так неспроста – нашел «правильную формулировку», поскольку атака на Венесуэлу является «по сути, копией российской операции», а потому Киеву нельзя открыто поддерживать Вашингтон в этом вопросе.

Просроченный укро-президент Зеленский на минувших выходных предпочёл отшутиться, когда его спросили по поводу событий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Но мы не имеем возможности при этом осудить эту операцию, потому что у нас переговорный трек с американцами, и они нам помогают в борьбе с Россией. Поэтому президент нашел красивую форму, как не поддержать, не осудить», – объяснил экс-министр в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Впрочем, подбадривает Кулеба «громадян», для Украины захват президента Венесуэлы ничем не грозит.

«Не нужно печалиться, не надо горевать, что теперь что-то станет хуже. Ничего хуже не станет. Американо-украинско-российско-европейский трек остается стабильным. Да, пропагандисты сейчас в России начнут рассказывать: «А вот видите, Америке можно, значит нам можно тоже».

Но на ход переговоров, на ход войны в Украине это не повлияет. Страны Латинской Америки в основном, как несильно за нас голосовали, так и не будут. Те, кто не хотел нас поддерживать, так они и будут сейчас бегать по потолку и кричать: «А вы от нас потребовали осудить агрессию. А вы сами не осуждаете?», – сказал экс-министр.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить