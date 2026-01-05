Россия добьётся целей на Украине. Лондон нечем закрыть от российских ракет, – генерал НАТО

Россия добьется своих целей на Украине, пусть это и займёт еще около пяти лет. Великобритании же нечем прикрыть Лондон от русских гиперзвуковых ракет.

Об этом в эфире видеоканала «Силиконовый занавес» заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе британец Ричард Ширефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любой, кто считает, что НАТО готово отразить нападение России, по моему мнению, живет в мире своих иллюзий… Но реальность такова, что, если мы перенесемся на 4−5 лет вперед, то увидим, что Россия на каком-то этапе, как я и предполагал, достигла своих целей на Украине, нарастила свою военную мощь, продолжила развивать военную экономику, и смогла отхватить кусок территории у стран Балтии.

России не составило бы труда оказать на Британию беспрецедентное давление. Для начала, где система противовоздушной обороны? Один мой друг, гражданский, на днях сказал мне, что Лондон, по всей видимости, защищен системой «Железный купол», как в Израиле. Конечно это не так, знаете, это абсолютная чушь, ничего такого нет…

Я не думаю, что Британия способна противостоять ракетным и беспилотным атакам такого масштаба, которым Россия подвергает Украину. Конечно, они гораздо ближе, да, они соседи. Но факт остается фактом – гиперзвуковые ракеты способны долететь до Великобритании. Как их остановить?» – задается вопросом Ширефф.

