Американский эксперт: В Венесуэле США делают то же самое, что на Украине

И украинский конфликт, и события в Венесуэле – это два практически равнозначные «проекта США».

Об этом на канале норвежского профессора Глена Дизена заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на замечание, что «война на Украине была спровоцирована», в то время как Венесуэла – это «настоящее неспровоцированное вторжение», Сакс констатировал, что в Европе стараются этого не замечать.

«Правда в том, что Украина — это ещё одна история о проекте США. Поэтому я думаю, что главное — не говорить с лёгкостью о том, что США делают в Венесуэле то же, что Путин сделал на Украине. На самом деле США делают в Венесуэле то же, что на Украине. Так что это в равной степени спровоцировано США. Это оба проекта США», – подчеркнул американец.