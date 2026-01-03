Арестович: У американцев к Буданову были претензии по наркоторговле и продаже оружия «налево»

Игорь Шкапа.  
03.01.2026 18:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 93
 
Дзен, Политика, США, Украина


Назначение начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) главой Зе-офиса никак не повлияет на ход переговоров о мирном урегулировании.

Об этом в эфире видеоблога либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Назначение начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) главой Зе-офиса никак...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Отдельные горячие головы говорят, что Буданов – это хорошая переговорная кандидатура якобы со связями в США. Но эти люди, во-первых, не учитывают, что переговоры не получаются не потому, что не было хорошей переговорной фигуры. Если им было суждено случиться, они бы случились и при плохой переговорной фигуре и при отсутствии фигуры вообще», – сказал экс-советник ОП.

Поставил он под сомнение и утверждения газеты «Нью-Йорк таймс», что Буданов якобы имеет «уникальный доступ в американское разведсообщество или силовые структуры».

«А я читал другую информацию в других газетах, что его трижды просили снять американцы за это время, пока он начальник ГУР… Коррупция и продажа оружия в Африку, заказные убийства, которые осуществляли офицеры ГУР в Украине, цеха по производству сигарет и наркотиков под крышей ГУР, нечистоплотность при закупке вооружений. Теперь кому нам верить, мы не знаем», – заявил Арестович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить