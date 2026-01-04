Рубио уже нацелился на Кубу

За похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро может последовать свержение власти на Кубе.

Об этом именующий себя американским политологом Ариэлем Коэном уроженец Ялты русофоб Валерий Коган заявил в интервью объявленому в розыск иноагенту Богдану Бакалейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как будет связана Венесуэла, которая субсидировала Кубу, с будущим режима этого видоизмененного Кастро? Я уверен, что для Марко Рубио поменять режим на Кубе дело его жизни. То, что американцы сейчас продемонстрировали способность арестовать президента Венесуэлы, как-то отзовется», – сказал Коэн.

Тысячи кубинцев во главе с президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом собрались 3 января на Антиимпериалистической трибуне в Гаване, чтобы осудить нападение США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

«Это преступное нападение на Нашу Америку, Зону мира… Нарушение суверенитета нации, которая является символом независимости, достоинства и солидарности. Нет, господа империалисты, это не ваш задний двор и не спорная территория», – заявил Бермудес.

В заявлении кубинского МИДа говорится о готовности отдать собственную кровь за Венесуэлу.

