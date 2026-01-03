На Запорожской АЭС нет ни ватта для американцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич опроверг слухи в СМИ о том, что на Запорожской АЭС будут заниматься майнингом американские компании.

Об этом он заявил на канале «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы всерьез восстанавливать экономику и социальный быт четырех наших областей, лишней электроэнергии там не будет. Просто не будет, с учетом того, в каком состоянии в наши руки возвращаются традиционные электростанции. Их ремонтировать дольше, чем перезапустить ЗАЭС», – сказал Марцинкевич.

Он напомнил, что в ДНР в рабочем состоянии находятся только 2 из 6 ТЭС.

Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию одного блока Запорожской АЭС на 10 лет. Остальные 6 блоков находятся в режиме холодного останова. Им лицензии будут выданы в ближайшие два года.