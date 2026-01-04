Буданов не похоронил президентские амбиции, он хлопнет дверью через три месяца – укро-пропагандист

Назначение экс-главы ГУР МО, террориста Кырыло Буданова руководителем Офиса президента Украины еще не означает, что просроченный диктатор Владимир Зеленский убрал перспективного конкурента на выборах. Хитрый Буданов может уже через несколько месяцев хлопнуть дверью и заявить об отставке, сохранив при этом президентские перспективы.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский гей-пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Относительно того, что Зеленский сбил конкурента, – а кто это сказал? А Буданов может три месяца поработать в офисе Президента, уйти оттуда со скандалом, обиженным или поехать послом в какую-то другую страну, как Залужный, чтобы не было большого скандала, и все будут считать, что вот этот человек, который хлопнул дверью, потому что не выдержал этой бюрократии, он может заработать на этом дополнительные очки», – отметил гей-бандеровец.