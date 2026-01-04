Одесса. Труп старухи Тимошенко проснулся на запах мовного скандала

Ряд пабликов сообщил о событии «из ряда вон». Мол, нацист в Одессе напал на людей за то, что те говорят по-русски (как будто раньше такого не было). Но народ возмутило то, что люди-то говорили не с трибуны, не из-за кассы (за такое и расстрелять могут), а между собой. Мол, это уже как залезть в постель…

Так как меня таким не удивить, пройдусь по нюансам, которые почему-то никто не упомянул.

Итак, ублюдок, деградант, миллионер, бандит и, соответственно, депутат Андрей Бабенко напал на каких-то немолодых (иначе бы давно гнили на нуле) работяг, которые на стройке в жопе мира работали свою тяжелую работу.

У них что-то играло — не уверен, что работяги и сами знали что — оказалось, «русская музыка». Ну и, начав с нее, депутат заорал, что нельзя на Украине говорить по-русски, что за мову надо умирать и прочий бред, вопил «сепары!», матерился. Явно в три горла отпраздновал новый год…

А на следующий день… типа извинился — дескать, русского мира он, конечно, не потерпит, но говорите как хотите (спасибо, убогий).

И вот теперь нюансы. Итак, Бабенко — депутат одесского облсовета от «Батькивщины» — партии Тимошенко.

Личность более чем скандальная, грязная и преступная. До того как погрузиться в «большую политику», он возглавлял и до сих пор возглавляет охранное агентство «Самсон». Эта криминальная контора из 90-х постоянно фигурировала в громких уголовных скандалах — от рэкета до принудительного выселения семей с детьми из квартир (за долги) — тут не каждый возьмется.

Есть в его арсенале и убийства, и пытки, и похищение людей, и объявление в розыск, но, сами понимаете, когда Бабенко просек, что все это можно совершать под лозунгом «Слава Украине» под крышей гестапо, то все у него стало, как у кошечки.

Также упыря неоднократно взрывали в его же многочисленных авто — когда по-настоящему, когда потешно, в рамках «спецоперации СБУ», чтобы ловить «сепаров», например — как говорится, продолжите логическую цепочку: Бабченко, Стерненко, Гордиенко, Бейбутян, Ганул… Такого же порядка мразь Бабенко.

То есть та порода, которую даже сами укры не любят— «чому нэ в окопи?».

…И даже зная всю подлую и преступную биографию Тимошенко, возникает вопрос — зачем ей такое нужно? Нет, понятно, у нее все такие, но хотя бы научились не привлекать внимание санитаров…

И ясно как божий день, что это она ему по шапке надавала и погнала оправдываться. Что подтверждает, что твари таки на полном серьезе готовятся к выборам, блюдут репутацию и собираются окучивать обе части лохтората — и тех, «хто помырае за мову», и тех, кто на нее клал.

Так что я бы не удивлялся. А народ — просто расходный материал, и требовать, чтобы он «надел цак», можно по любому поводу. А «господа ПЖ»… Вроде как денацификация, а «нэвмэрущие» оказались твари.