Зеленский: Запад разрешил бить по России всем, что есть

Михаил Рябов.  
03.01.2026 23:38
  (Мск) , Киев
Украина уже не спрашивает у Запада разрешения на применение того или иного оружия для ударов вглубь России, заявил киевский диктатор Зеленский по итогам переговоров с прибывшими сегодня в украинскую столицу советниками НАТО.

«Мы перешли в фазу, когда то, что у нас есть, то мы и используем. А то, что нельзя использовать – нам не передают», – сказал Зеленский.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, как Запад мог бы сильнее давить на Россию, Зеленский отметил плодотворное сотрудничество с США.

«Хочется, чтобы США давили сильнее, хотя скажу вам честно – команда их работала очень много с нашей на протяжении декабря», – сказал Зеленский.

Последняя фраза особо примечательна на фоне появившейся накануне информации о том, что именно ЦРУ планирует удары вглубь России и атаки на танкеры «теневого флота» руками украинцев.

