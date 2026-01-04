В зоне СВО ликвидирован польский наёмник, участвовавший во вторжении под Курск

Михаил Рябов.  
04.01.2026 13:51
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 588
 
Денацификация, Дзен, Польша, Украина


В Харьковской области ликвидирован 28-летний наёмник из Польши Каспер Басс (позывной «Француз»), которого варшавские СМИ называют «одним из самых заслуженных добровольцев» – известно, что бандит участвовал во вторжении в Курскую область.

«Его польские коллеги, которые все еще воюют с Россией, вспоминают его как исключительного солдата», – пишет польское издание Onet со ссылкой на диверсионное подразделение Rug Hamlet, в рядах которого числился Басс.

Незадолго до нового года был нанесён удар по бункеру, где находился поляк. Он получил смертельные ранения вследствие детонации находившихся там боеприпасов, в частности гранат, а также газовых баллонов.

Известно, о тяжелом ранении еще одного ВСУшника в бункере – в настоящее время он находится в фармакологической коме.

