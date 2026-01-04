Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Харьковской области ликвидирован 28-летний наёмник из Польши Каспер Басс (позывной «Француз»), которого варшавские СМИ называют «одним из самых заслуженных добровольцев» – известно, что бандит участвовал во вторжении в Курскую область.

«Его польские коллеги, которые все еще воюют с Россией, вспоминают его как исключительного солдата», – пишет польское издание Onet со ссылкой на диверсионное подразделение Rug Hamlet, в рядах которого числился Басс.

Незадолго до нового года был нанесён удар по бункеру, где находился поляк. Он получил смертельные ранения вследствие детонации находившихся там боеприпасов, в частности гранат, а также газовых баллонов.

Известно, о тяжелом ранении еще одного ВСУшника в бункере – в настоящее время он находится в фармакологической коме.