Украинцам некуда бежать: Европа превращается в аналог «страны 404»

Лишь покинув свою страну молодой украинец получит шанс прожить относительно спокойную жизнь. Впрочем, это далеко не факт, поскольку жизнь за рубежом превращается в похожую на Украине.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским интернет-изданием «Украинская правда», приходит киевский публицист Михаил Дубинянский.

«Мы справедливо возмущаемся циничностью западных политиков, отказывающихся поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Но примечательно то, что поддержка Украины тоже становится более циничной. Кто-то уже открыто заявляет, что украинское сопротивление позволяет европейцам выиграть время для укрепления собственной обороны, и поэтому Киеву нужно помогать. Не ради торжества демократии, справедливости и прочих красивых идеалов – а ради профита», – пишет Дубинянский.

Он характеризует тренд как «Brave new world» по аналогии с одноименной антиутопией Олдоса Хаксли, отмечая, что в этом мире «государство все больше довлеет над личными свободами и правами граждан».

«Там, где нет глобальных полицейских, приходится рассчитывать на собственную силу. Там, где нет глобальных правил, нужно быть готовыми к войне. А такую готовность обеспечивают механизмы государственного принуждения. Больше налогов – для покрытия расходов на оборону. Больше ограничений и запретов – во имя национальной безопасности. Больше обязанностей для собственных подданных – включая недобровольную службу в армии. Многострадальная Украина успела прочувствовать этот тренд в полной мере. А теперь он потихоньку подбирается к развитым западным странам. Достаточно вспомнить бурные дебаты о возвращении принудительного призыва в немецкий Бундесвер», – предупреждает автор.

По его словам, некоторые украинцы наблюдают за чужими метаморфозами не без злорадства.

«Выйдя за пределы Украины, военная угроза начинает выглядеть своеобразным наказанием для тех, кто недостаточно решительно и активно поддерживал нас после 24.02.2022. Кроме того, нынешняя историческая турбулентность рассматривается как аргумент для удержания наших сограждан от эмиграции. Какой смысл покидать небезопасную и нелиберальную Украину, если за рубежом тоже начинаются проблемы с безопасностью и личными свободами?», – описывает ситуацию укро-публицист.

Он приходит к выводу, что зону турбулентности Украина вряд ли покинет на протяжении следующих десятилетий.