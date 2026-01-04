Турки начинают экспорт морских беспилотников – передадут Украине?
На фоне весьма скромного применения морских беспилотников Россией за четыре года СВО, соседняя Турция объявила о начале серийного производства безэкипажных катеров на экспорт.
Речь идет о морских дронах ULAQ. Это не камикадзе, врезающиеся в цель, а платформа, на которую можно монтировать различные модули – вооружение, радары и т.п. В рекламном ролике демонстрируется, как оператор дистанционно ведёт огонь из пушки, установленной на турецком беспилотнике.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Первый такой роботизированный катер закуплен береговой охраной Катара, ведутся переговоры с другими странами Персидского залива и Дальнего Востока.
С учетом того, что ранее Анкара поставляла бандеровской Украине БПЛА «Байрактар», а также строит военные корабли для ВМСУ, следует ожидать, что Киев вскоре тоже обзаведётся не только британскими, но и турецкими БЭКами (традиционно под вывеской «украинской разработки»), которые обкатают в боевых условиях – против России.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: