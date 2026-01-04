Русофоб Ходжес обрушился на Трампа: «Отдаём Москве и Пекину Восточное полушарие!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Авантюра в Венесуэле лишний раз демонстрирую проблему США, которая заключается в том, что американцы, вторгаясь в страны, приносят только разрушения, без какого-либо стратегического продолжения своих действий.

Так можно расценить слова бывшего командующего армией США в Европе, русофоба Бена Ходжеса в эфире «Times Radio», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно говоря, с Мадуро – это было самым простым. США не раз это делали, но мы не до конца продумывали последствия. А чего мы хотим добиться в итоге? Ни в Ираке, ни в Афганистане, ни во Вьетнаме, ни в большинстве других наших операций – ничего не закончилось хорошо! Я не уверен, что у нынешней администрации есть ответ на этот вопрос. Они до сих пор четко не обозначили стратегическую цель. Чего мы пытаемся добиться? Дело точно не в наркотиках. Я думаю, дело в доступе к нефти», – сказал Ходжес.

Он выразил мнение, что фактически Трамп отдал России и Китаю всё Восточное полушарие.