Олигарх Дерипаска: Если США захватят нефть Венесуэлы, смогут обвалить цены на российскую
Миллиардер Олег Дерипаска опасается, что, захватив контроль над запасами нефти в Венесуэле, американцы смогут обрушить доходы российского бюджета.
«Если наши американские «партнёры» доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти. И, по-видимому, в их планах – следить за тем, чтобы цена нашей нефти не повышалась выше $50 за баррель», – написал Дерипаска в соцсети.
Американист Малек Дудаков прогнозирует, как будут развиваться события:
«От сменщика лидера Венесуэлы – например, нынешнего вице-президента Родригез – будут требовать проведения досрочных выборов с участием представителей оппозиции вроде Марии Мачадо. Кроме того, Белый дом наверняка будет заставлять Каракас пойти на очень выгодные для США условия в вопросе предоставления доступа к своим месторождениям нефти для Chevron».
Американист Максим Сучков предупреждает, что Венесуэлой аппетиты США могут не ограничиться.
«Венесуэла может стать для США рычагом влияния на мировой рынок нефти… На это потребуются немалые вложения и время, но игра стоит свеч, т.к. уже в среднесрочной перспективе усилит Америку и ослабит главных конкурентов – Китай и Россию… Если еще добавить к этому Иран (№2 по запасам природного газа, №3 по разведанным запасам нефти), где последние дни режим шатают так, как давно не шатали, то делается совсем интересно».
