Олигарх Дерипаска: Если США захватят нефть Венесуэлы, смогут обвалить цены на российскую

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Миллиардер Олег Дерипаска опасается, что, захватив контроль над запасами нефти в Венесуэле, американцы смогут обрушить доходы российского бюджета.

«Если наши американские «партнёры» доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти. И, по-видимому, в их планах – следить за тем, чтобы цена нашей нефти не повышалась выше $50 за баррель», – написал Дерипаска в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Американист Малек Дудаков прогнозирует, как будут развиваться события:

«От сменщика лидера Венесуэлы – например, нынешнего вице-президента Родригез – будут требовать проведения досрочных выборов с участием представителей оппозиции вроде Марии Мачадо. Кроме того, Белый дом наверняка будет заставлять Каракас пойти на очень выгодные для США условия в вопросе предоставления доступа к своим месторождениям нефти для Chevron».

Американист Максим Сучков предупреждает, что Венесуэлой аппетиты США могут не ограничиться.