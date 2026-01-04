Зеленский приблизил Буданова, чтобы гарантированно утопить – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Назначив на должность главы своего офиса террориста Кирилла Буданова, просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский не дал ему при этом кадровых полномочий и продолжает согласовывать все действия с уволенным руководителем офиса Андреем Ермаком.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, это – свидетельство того, что Зеленский намеренно пытается «потопить» Буданова на новой должности, лишив себя таким образом конкурента на выборах.

«Президент устраивает Буданову вызов, в котором забирает главный ингредиент успеха — кадровую политику. Как проводить реформы, если назначает руководителей кто-то другой… Давай переведем это на человеческий язык. Буданов собирает у себя совещание сектора безопасности, ставит им задачи — эти силовики назначены Зеленским. А как показывает опыт, назначены они по СМСке Ермака. Эти люди, конечно, кивают, записывают, даже стараются угодить, потому что понимают, что в принципе может так случиться, что Буданов станет президентом, почему бы не попробовать. Но тут же после завершения совещания отзваниваются Ермаку и идут на ковер к Зеленскому», – описал он ситуацию.