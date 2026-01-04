Русофоб Коэн: Трамп смог, а Путин – нет

Елена Острякова.  
04.01.2026 16:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1066
 
Венесуэла, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Наглые действия США в Венесуэле должны заставить Россию пойти на уступки по Украине.

Об этом именующий себя американским политологом Ариэлем Коэном уроженец Ялты русофоб Валерий Коган заявил в интервью объявленому в розыск иноагенту Богдану Бакалейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США говорят Путину: пацан, мы тебе предлагаем по Украине, давай сейчас договаривайся, будем вместе рулить – Арктика, технологии, санкции снимем. Зашибись, как хорошо будет. Не хочет», – паясничал Коэн.

Беглый русофоб почему-то уверен, что Россия собиралась сделать с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским то же, что США сделали с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой.

«Если бы Путин мог сделать с Зеленским в 2022 году то же, что Трамп сделал с Мадуро, все было бы иначе. Но он не смог этого сделать. Были группы захвата ГРУ, но украинцы отстрелялись, а венесуэльцы – нет. Позволить себе, и сделать – это две разные вещи», – трепался Коэн.

Метки: , ,

