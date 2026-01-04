Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наглые действия США в Венесуэле должны заставить Россию пойти на уступки по Украине.

Об этом именующий себя американским политологом Ариэлем Коэном уроженец Ялты русофоб Валерий Коган заявил в интервью объявленому в розыск иноагенту Богдану Бакалейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США говорят Путину: пацан, мы тебе предлагаем по Украине, давай сейчас договаривайся, будем вместе рулить – Арктика, технологии, санкции снимем. Зашибись, как хорошо будет. Не хочет», – паясничал Коэн.

Беглый русофоб почему-то уверен, что Россия собиралась сделать с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским то же, что США сделали с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой.