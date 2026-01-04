Практика уничтожения собственной армии свойственна украинскому командованию на всех участках фронта, но особенно это вопиюще выглядело с окруженным гарнизоном в Димитрове (Мирноград).

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Совсем печальная история в Мирнограде. Мы когда-нибудь узнаем, но не скоро, потому что живых свидетелей боёв в Мирнограде не останется. Те, кто организовали эти бои, должны будут понести наказание, трибунал. Нельзя наши войска использовать такими методами боя. Во-первых, у нас просто меньше войск и ресурса, а во-вторых, нельзя так относиться к жизням людей. Нельзя так использовать их героизм. У нас некоторые находятся в такой иллюзии, что имеют право дать команду умереть или пойти в один конец. И не для того, чтобы спасти жизни других солдат. Иногда такой героизм нужен, чтобы вытащить кого-то из окружения, спасти раненых. А когда ради того, чтобы держать флажок там, где начальству хочется, чтобы флажок реял – это преступление», – рассуждал экс-каратель.