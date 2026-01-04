«Была команда умереть. Это преступление» – офицер ВСУ о боях в Мирнограде

Вадим Москаленко.  
04.01.2026 21:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 567
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Практика уничтожения собственной армии свойственна украинскому командованию на всех участках фронта, но особенно это вопиюще выглядело с окруженным гарнизоном в Димитрове (Мирноград).

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Практика уничтожения собственной армии свойственна украинскому командованию на всех участках фронта, но особенно это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Совсем печальная история в Мирнограде. Мы когда-нибудь узнаем, но не скоро, потому что живых свидетелей боёв в Мирнограде не останется. Те, кто организовали эти бои, должны будут понести наказание, трибунал. Нельзя наши войска использовать такими методами боя. Во-первых, у нас просто меньше войск и ресурса, а во-вторых, нельзя так относиться к жизням людей. Нельзя так использовать их героизм.

У нас некоторые находятся в такой иллюзии, что имеют право дать команду умереть или пойти в один конец. И не для того, чтобы спасти жизни других солдат. Иногда такой героизм нужен, чтобы вытащить кого-то из окружения, спасти раненых. А когда ради того, чтобы держать флажок там, где начальству хочется, чтобы флажок реял – это преступление», – рассуждал экс-каратель.

«Я открыто говорю: это преступление против своей армии – такой режим боёв в Мирнограде. И люди должны понести ответственность, когда государство дозреет. А на сегодняшний день такие преступления совершаются не только там. Но на Мирнограде это просто очевидно», – добавил ВСУшник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить