На Украине закручивается скандальная интрига с отставкой главы СБУ Василия Малюка, заочно арестованного в РФ за причастность к организации ряда терактов.

Напомним, что в последнее время в Киеве ряд источников утверждали, что в рамках кадровых перестановок в госаппарате режима планируется увольнение Малюка с должности. По одной из версий, отставки Малюка, считающегося креатурой британских спецслужб и одним из противников мира с Россией, потребовали США, добившиеся от Зеленского назначения Буданова, который прошел подготовку в ЦРУ.

Есть и ещё одна причина:

«У Зеленского же, во-первых, видят в Малюке одно из лиц продюсированного Ермаком наезда на НАБУ/САП, от которого ОП сейчас изо всех сил пытается отстраниться. Во-вторых, Малюку в укор ставят, что Служба в тылу занимается неприкрытой «коммерцией», «раздевая бизнес, когда и как ей заблагорассудится», – написало издание «Украинская правда».

В результате в Киеве произошло беспрецедентное событие: ряд высокопоставленных украинских военных (включая главаря «Азова» террориста Билецкого и руководителя дронщиков «Мадьяра») публично выступили с требованием не увольнять Малюка, тем самым продемонстрировав если не бунт, то явную фронду по отношению к диктатору Владимиру Зеленскому.

Поддержку Малюка транслировал и ряд укро-СМИ, в частности, олигарха Виктора Пинчука:

«Малюк давно сидит на зарплате у Пинчука, который также обеспечивает ему системный pr на своих телеканалах. Муж ведущей ICTV Фроляк – советник Малюка», – утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он обращает внимание, что Малюк ответственный не только за теракты в РФ, но и «пытки и убийства украинцев»:

«Малюк был организатором сети тайных тюрем и концлагерей СБУ».

Сам Зеленский, явно недовольный противодействием лагеря Малюка, заявил, что решение по кадровым вопросам будет принимать самостоятельно.

«Украинская правда», ссылаясь на свои источники, утверждает, что в минувшую субботу Малюк, заручившись поддержкой ряда силовиков, отказался добровольно писать заявление об отставке. Свою позицию он мотивировал тем, что «у него на завершающей стадии находится несколько операций масштаба «Паутины», бросать их сейчас было бы преступлением». При этом Малюк добавил, что Зеленский может подать соответствующее представление в Раду

«Зеленского отказ генерала Малюка писать заявление возмутил. Советники по коммуникациям отдельно подначивали президента, что кампания поддержки генерала «была организована самой СБУ». Поэтому Зеленский на нервах пригрозил, что может отстранить Малюка от должности, если тот не напишет заявление добровольно. Такие полномочия парламент действительно предоставил президенту в начале вторжения в отношении чиновников, которых назначает глава государства», – пишет «УП».

Утверждается, что уже в воскресенье Малюка дожимали не только на согласие на свое увольнение, но и слова благодарности Зеленскому. В итоге он согласился на отставку. И.о. руководителя СБУ могут назначить главу «Альфы» генерал-майора Евгения Хмару. Есть и другая кандидатура – нынешний замглавы СБУ генерал Александр Поклад.

«Поклад, как и Малюк, – историческая личность… Его усилиями были проведены тысячи диверсий и «устранений» в РФ. Он лучший руководитель контрразведки», – нахваливает объявленный в розыск в РФ нацист Дмитрий Корчинский.

Так или иначе, но в лагере поддержки Малюка уже грозят Зеленскому: