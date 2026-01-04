В Киеве возмечтали о стремительной спецоперации вместе с США против РФ. Но ещё больше боятся провала
Украинское командование безжалостно утилизирует «элиту элит» в бессмысленных спецоперациях.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это вселяет надежду в то, что военный потенциал США велик. Чего они не сделают чего-то подобного с Путиным?», – размечталась ведущая.
Арти Грин в ответ назвал американскую «Дельту» профи, но в целом скептически отозвался о подобных спецоперациях.
«Иногда у них неудачные операции, иногда удачные, как сейчас. Приведу пример. В 2022-м году в каких-то дурных головах возникла затея занять остров Змеиный, помахать там флажком, устроить парад. Десантироваться на этот остров (это фактически скала) должна была группа нашего ГУРовского спецназа, которые принимали участие в эвакуации европейцев из Кабула и не только. То есть элита элит.
Их сняли с Восточного фронта, они прибыли к месту, им сказали через 12 часов приступать к операции. Людям надо отдохнуть, подготовиться и т.д. Они сказали – извините, но так такие дела не делаются, дайте хотя бы сутки-трое на разработку. Им сказали – а, трусы? Всё, СК, уголовное дело. Посадить не посадили, но раскидали по разведротам. И послали других людей», – рассказал ВСУшник.
Он добавил, что результаты подобных операций получится узнать только после смены власти.
«Но масштабы этого мы знаем уже сейчас. Как и масштабы провала так же «хорошо» подготовленных операций по захвату ЗАЭС, какие-то сумасшедшие высадки на западном берегу Крыма, какая-то беготня по Куршской косе [на самом деле – Кинбурской]. Тоже с целью флаговтыков. То есть мне остаётся только завидовать, что у американского спецназа другое командование», – подчеркнул ВСУшник.
