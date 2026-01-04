Коровин: «Россия может не ограничивать себя на Украине. Все претензии к Трампу»
Своей «выходкой» с Венесуэлой Дональд Трамп дал старт логике действий, которая устраняет Америку и ЕС не только из украинской ситуации, но и вообще с постсоветского пространства.
Об этом заявил политолог и журналист, заместитель руководителя Международного Евразийского Движения Валерий Коровин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ограничения, которые были прежде, создавали массу проблем для сильных государств и при этом давали гарантию безопасности слабым, ставя номинальный суверенитет превыше всего. Эти же проблемы очень серьезно ограничивали Россию в ее действиях на Украине.
Сейчас этих ограничений нет. Россия может действовать именно с позиции силы, не обращая внимания на те формальности, которые не давали ей действовать в полную силу и приводили к огромному количеству жертв с российской стороны», – отметил эксперт.
По его мнению, «выходка Трампа» в Венесуэле, даст возможность России с гораздо меньшими потерями «стремительно завершить украинскую операцию полной победой без оглядки на международное право».
«Просто ссылаясь на прецедент Венесуэлы и переадресуя все недовольства и претензии к Трампу», – считает Коровин.
По его мнению, «на том же самом основании Россия может смело заявлять свои притязания на постсоветское пространство».
«То есть Запад и США, исходя из логики доктрины Монро, должны полностью устраниться из украинской ситуации и вообще с постсоветского пространства. В противном случае это будет вызовом всем сильным суверенным державам, включая Россию и Китай», – подчеркнул политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: