Коровин: «Россия может не ограничивать себя на Украине. Все претензии к Трампу»

Своей «выходкой» с Венесуэлой Дональд Трамп дал старт логике действий, которая устраняет Америку и ЕС не только из украинской ситуации, но и вообще с постсоветского пространства.

Об этом заявил политолог и журналист, заместитель руководителя Международного Евразийского Движения Валерий Коровин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ограничения, которые были прежде, создавали массу проблем для сильных государств и при этом давали гарантию безопасности слабым, ставя номинальный суверенитет превыше всего. Эти же проблемы очень серьезно ограничивали Россию в ее действиях на Украине. Сейчас этих ограничений нет. Россия может действовать именно с позиции силы, не обращая внимания на те формальности, которые не давали ей действовать в полную силу и приводили к огромному количеству жертв с российской стороны», – отметил эксперт.

По его мнению, «выходка Трампа» в Венесуэле, даст возможность России с гораздо меньшими потерями «стремительно завершить украинскую операцию полной победой без оглядки на международное право».

«Просто ссылаясь на прецедент Венесуэлы и переадресуя все недовольства и претензии к Трампу», – считает Коровин.

По его мнению, «на том же самом основании Россия может смело заявлять свои притязания на постсоветское пространство».