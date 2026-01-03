Украинскому диктатору Владимиру Зеленскому крайне не просто далось решение о назначении главой своего офиса уже бывшего начальника военной разведки Кирилла Буданова (в РФ признан террористом).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, покинувший родную страну.

«Владимир Зеленский согласился на назначение Кирилла Буданова, более того, он пошёл на целый ряд тех шагов, которые самому ему, очевидно, давались достаточно тяжело. Например, увольнение в этот же день главы погранслужбы Дейнеки, который был человеком Ермака, который верой и правдой служил Ермаку и Зеленскому, но который находился в конфликте с Будановым», – сказал эксперт.

По его словам, Дейнеко неоднократно игнорировал требования Буданова позволить пересечь границу тем или иным людям. Политолог не исключает, что назначение Буданова может свидетельствовать о том, что «Зеленский, в принципе, готовится к сдаче своего поста», а новый глава Зе-офиса будет способствовать уходу диктатора со своей должности.

«Вполне возможно, что Буданов является как раз человеком, который может дать определённые гарантии Зеленскому, если тот добровольно покинет свой пост. И дальше уже именно на Буданова может лечь ответственность и за процесс мирных переговоров, и за процесс постепенного перехода Украины из-под под влияния Великобритании под влияние США», – полагает Бондаренко.

Он говорит, что в этом случае мы имеем дело с «американской игрой», которая может привести к определенным изменениям на Украине, которые «не будут лежать в конституционной плоскости».