Украина и для Соединенных Штатов, и для России превратилась в чемодан без ручки.

Об этом в эфире видеоблога либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина оказалась очень хитрым и скользким предметом международной политики. С одной стороны, это ловушка медведя. Засунул лапу, схватил банан, не может отпустить и высунуть. С другой стороны, это для России, для американцев – чемодан без ручки, нельзя бросить, нести и хрен унесешь, потому что скользкий. Вот Зеленский на этом узком пятачке маневрирует, как может жонглирует», – сказал Арестович.

В свою очередь ведущая заметила, что с 2022 года Украину Запад постоянно пичкает надеждами о якобы грядущих проблемах России: если ранее призывали потерпеть, мол, скоро РФ рухнет, то теперь убеждают, что все изменится после смены власти в США.