В Германии начинают звучать призывы ввести на Украину не только войска, но и флот

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Германии начинают звучать призывы к участию в операции по вводу оккупационного контингента стран НАТО на Украину, сообщает Spiegel.

Так, в частности, считает Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель Комитета по обороне Европарламента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как сухопутные войска, так и противовоздушная оборона; в том числе, при необходимости, военно-морской флот, при условии, что Турция разрешит выход в Черное море», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ястребиный настрой демонстрирует и депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер – по его словам, война на Украине будет остановлена «только более активным европейским участием или вообще не будет остановлена».

Он призвал давить на Москву «путем более интенсивного контроля над российским теневым флотом, а также путем остановки и отражения кораблей, нарушающих экологические нормы, обеспечения противовоздушной обороны над Западной Украиной, обучения и доставки Украине высокоточного оружия дальнего действия».