Вторжение США в Венесуэлу играет на руку России, пишет на страницах «Obserwator Miedzynarodowy» польский адвокат Матеуш Пятковски, доцент юрфака Лодзинского университета.

«В международном праве нет обязанности быть демократическим государством в смысле политического строя… Николас Мадуро, без сомнения, не святой, но это еще не достаточная причина, чтобы оправдать применение силы против иностранного государства. Также не имеет значения, признают ли США правительство Мадуро или нет: в международном праве и международных отношениях оценка другим государством конституционности органов другого государства – это все равно, что ступать по тонкому льду. Это дало бы легитимность абсурдным аргументам о необходимости вмешательства (как, например, Россия упорно настаивает на Владимире Зеленском и правительстве Украины) для «восстановления законного правительства», «установления демократий», «свержения диктаторов», – пишет автор.

Польский юрист умалчивает, что именно подобным вмешательством регулярно и занимался Запад. Например, поддерживая участников госпереворота в Киеве в 2014 году под предлогом как раз «установления демократии».

Однако далее автор приходит к неожиданному выводу