«Откаты» с денег, перечисляемых Евросоюзом на «помощь Украине», распределяются через Эстонию, чем объясняется положение Кайи Каллас.

Об этом на канале «Baltnews» военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многих интересует, почему Кая Каллас, при определенной ограниченности и отсутствии знаний в области дипломатии и военного дела, так уверенно ведет себя, держится абсолютно спокойно, и ничто ее не может свалить.

Я разбирался с этой темой, и выяснил очень интересную вещь. Оказывается, на сегодняшний день Эстония – это оазис Евросоюза в вопросах цифровых валют.

Эстония – это единственная в Евросоюзе, где есть законодательно все оформлено и где есть возможность пользоваться криптовалютой. Эстония, по сути, является прачечной Евросоюза по вопросам криптовалют», – сказал Кнутов.