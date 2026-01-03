Кая Каллас обеспечивает «распил» и «откаты» средств ЕС на поддержку ВСУ
«Откаты» с денег, перечисляемых Евросоюзом на «помощь Украине», распределяются через Эстонию, чем объясняется положение Кайи Каллас.
Об этом на канале «Baltnews» военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Многих интересует, почему Кая Каллас, при определенной ограниченности и отсутствии знаний в области дипломатии и военного дела, так уверенно ведет себя, держится абсолютно спокойно, и ничто ее не может свалить.
Я разбирался с этой темой, и выяснил очень интересную вещь. Оказывается, на сегодняшний день Эстония – это оазис Евросоюза в вопросах цифровых валют.
Эстония – это единственная в Евросоюзе, где есть законодательно все оформлено и где есть возможность пользоваться криптовалютой. Эстония, по сути, является прачечной Евросоюза по вопросам криптовалют», – сказал Кнутов.
«То есть, деньги, которые идут на Украину, приходят в Эстонию, там совершаются «откаты», кому сколько, все это переводится в криптовалюту, дальше отправляется. Найти эти деньги и хозяев этих денег уже будет невозможно. Во всяком случае, на сегодняшний день.
Поэтому отсюда вот такое положение Эстонии, такое положение конкретно Кайи Каллас, которая является смотрящей вот этого общеевропейского общака. По-другому я ее назвать не могу, отсюда у нее и такой статус, и такое положение», – добавил он.