В украинском сегменте социальных сетей появилось гораздо больше русского языка.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-уполномоченный (до лета 2025-го) по защите государственного языка Тарас Креминь, должность которого снискала в народе название шпрехенфюрер.

Он говорит, что даже в наиболее русскоязычных регионах Украины благодаря навязыванию украинского стало значительно больше.

«Но в то же время, вы посмотрите, где появилось значительно больше русского языка – в соцсетях. Соцсети несут вред национальным интересам, особенно если они имеют русское происхождение. Если страна-агрессор в виде Telegram-каналов продолжает распространять информационные вбросы, если эти ресурсы являются источником вербовки наших граждан, если эти информационные ресурсы, Telegram-каналы продолжают распространять ложь, которая касается нашей истории, культуры, языкового закона, ситуации на фронте, международном измерении, то понятно, это побуждает граждан Украины, в том числе менять или сомневаться в гражданской позиции», – тревожится Креминь.

Он делает вид, что не понимает, почему самые популярные украинские Telegram-каналы ведутся на русском.