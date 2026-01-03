«Имеет контакты с российской стороной» – США облачат террориста Буданова в шкуру «миротворца»
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (объявлен РФ в розыск и признан террористом) на должности главы Зе-офиса будет пытаться подписать мирный договор с Москвой.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Романенко, Британия в своей в своей политической игре на Украине делает ставку на экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, что вызывает определенные вопросы у США, поскольку «их линия расходится с британской».
«И, соответственно, Буданов в этом в этом плане более предпочтительный для администрации Трампа, которая пытается провести мирный трек до промежуточных выборов», – говорит политолог.
Он полагает, что Буданов будет действовать в «контексте игры, которую ведет администрация Трампа».
«Очевидно, что по линии спецслужбы, и он это не скрывал, Буданов имеет контакты с российской стороной, потому что ГУР занимается, в том числе, и обменами. Соответственно, у него есть соответствующее реноме на российской стороне», – заявил Романенко.
Он прогнозирует, что после войны появится «дополнительная информация о попытках Буданова сыграть роль в запуске мирного трека».
