«Имеет контакты с российской стороной» – США облачат террориста Буданова в шкуру «миротворца»

Игорь Шкапа.  
03.01.2026 15:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 476
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (объявлен РФ в розыск и признан террористом) на должности главы Зе-офиса будет пытаться подписать мирный договор с Москвой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Романенко, Британия в своей в своей политической игре на Украине делает ставку на экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, что вызывает определенные вопросы у США, поскольку «их линия расходится с британской».

«И, соответственно, Буданов в этом в этом плане более предпочтительный для администрации Трампа, которая пытается провести мирный трек до промежуточных выборов», – говорит политолог.

Он полагает, что Буданов будет действовать в «контексте игры, которую ведет администрация Трампа».

«Очевидно, что по линии спецслужбы, и он это не скрывал, Буданов имеет контакты с российской стороной, потому что ГУР занимается, в том числе, и обменами. Соответственно, у него есть соответствующее реноме на российской стороне», – заявил Романенко.

Он прогнозирует, что после войны появится «дополнительная информация о попытках Буданова сыграть роль в запуске мирного трека».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

