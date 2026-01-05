Внучка гитлеровского коллаборациониста назначена Зе-советницей. Почему недовольны бандеровцы
Киевский диктатор Зеленский назначил экономическим советником экс-главу МИД Канады Христю Фриланд – представительницу канадской эмиграции, чьи предки прислуживали гитлеровцам и бежали на Запад при наступлении Красной армии.
«Внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка, который в период германской оккупации Польши издавал в Кракове, а затем в Вене газету «Краковские вести» (Krakivski Visti). Это был настоящий рупор пропаганды Рейха, курируемый нацистскими спецслужбами. Именно Фриланд стояла за чествованием в канадском парламенте нацистского пособника Гуньки, служившего добровольцем в дивизии СС «Галичина», – напомнила спикер МИД РФ Мария Захарова.
Фриланд давно известна на Украине – она была ведущей конференции «Ялтинская стратегия», на которую зять Леонида Кучмы олигарх Виктор Пинчук собирал западные элиты, формируя повестку «прочь от Москвы».
Впрочем, на Украине далеко не все приветствуют назначение Фриланд даже среди националистов, которые считают канадскую гражданку ультралибералкой.
Правые источники напоминают, что за время работы Фриланд в правительстве Канады (а она, помимо главы МИДа, была еще и вице-премьером, а также министром финансов и международной торговли) доля белого населения этой страны упала на 10% – Кабмин лоббировал беспрецедентный приток мигрантов из Африки и Индии, а также легализовал эвтаназию.
