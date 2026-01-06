Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина находится на пороге грандиозных проблем в энергетике.

Об этом говорится в письме канцлера Фридриха Мерца немецким политическим партиям ХДС/ХСС и СДПГ, с которым ознакомилось агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он выразил глубокую озабоченность ситуацией, которая складывается на Украине.

«Украина находится на грани энергетического кризиса гуманитарного характера», — говорится в письме немецкого канцлера.

Традиционно он обвиняет в этой ситуации российского лидера Владимира Путина.

«Он отдал приказ о самых серьезных нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины на сегодняшний день», — считает Мерц.

При этом он умолчал, что Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины лишь после ударов киевского режима по российским НПЗ.