Мерц нагнетает: Украина на грани энергетического коллапса
Украина находится на пороге грандиозных проблем в энергетике.
Об этом говорится в письме канцлера Фридриха Мерца немецким политическим партиям ХДС/ХСС и СДПГ, с которым ознакомилось агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он выразил глубокую озабоченность ситуацией, которая складывается на Украине.
«Украина находится на грани энергетического кризиса гуманитарного характера», — говорится в письме немецкого канцлера.
Традиционно он обвиняет в этой ситуации российского лидера Владимира Путина.
«Он отдал приказ о самых серьезных нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины на сегодняшний день», — считает Мерц.
При этом он умолчал, что Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины лишь после ударов киевского режима по российским НПЗ.
В итоге, диктатор Зеленский, осознав, что нанести критический ущерб российской нефтепереработке не удалось, теперь сам просит об энергетическом перемирии.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: