Мерц нагнетает: Украина на грани энергетического коллапса

Игорь Шкапа.  
06.01.2026 19:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 775
 
Германия, Дзен, Политика, Украина, Энергетика


Украина находится на пороге грандиозных проблем в энергетике.

Об этом говорится в письме канцлера Фридриха Мерца немецким политическим партиям ХДС/ХСС и СДПГ, с которым ознакомилось агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина находится на пороге грандиозных проблем в энергетике. Об этом говорится в письме канцлера...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он выразил глубокую озабоченность ситуацией, которая складывается на Украине.

«Украина находится на грани энергетического кризиса гуманитарного характера», — говорится в письме немецкого канцлера.

Традиционно он обвиняет в этой ситуации российского лидера Владимира Путина.

«Он отдал приказ о самых серьезных нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины на сегодняшний день», — считает Мерц.

При этом он умолчал, что Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины лишь после ударов киевского режима по российским НПЗ.

В итоге, диктатор Зеленский, осознав, что нанести критический ущерб российской нефтепереработке не удалось, теперь сам просит об энергетическом перемирии.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить