«В Куршевель уже не поехать» – депутат Думы предложил перенести новогодние каникулы на май
Продолжительные каникулы нужно перенести на более тёплые майские праздники, а на Новый год оставить три выходных дня. Об этом в интервью каналу «Книжный день Центр» завил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нельзя ли отменить новогодние каникулы для взрослых? То есть выходные оставить 31, 1 и 2. Для экономики государства и здоровья населения так было бы лучше», – зачитал ведущий вопрос зрителей.
«Я за то, чтобы новогодние праздники перенести на май. Когда природа расцветает, когда погода получше, когда кто-то хочет на огороде копаться, кто-то хочет гулять, просто лучше для отдыха…
Считаю, что 1-2 нужно отдохнуть, 7 января – это Рождество, отлично, а все остальное – рабочее время. А эти выходные перенести на майские праздники», – сказал Делягин.
«Почему сделали огромные январские каникулы? Потому что люди из Единой России, которые это сделали в начале нулевых, хотели кататься на горных лыжах в Куршевеле. В России еще не было своих горнолыжных курортов, они хотели кататься там, а это требовало времени.
Это сейчас можно метнуться, 3-4 дня покататься, и вернуться обратно. А Куршевель, как мне рассказывали, затягивает. Поэтому сделали январские каникулы для богатых людей. А обычно люди сходили с ума.
И это было предельно открыто, предельно демонстративно, что у нас календарь подчиняется интересам олигархов, а не граждан», – возмущался депутат.
