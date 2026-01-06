«В Куршевель уже не поехать» – депутат Думы предложил перенести новогодние каникулы на май

Максим Столяров.  
06.01.2026 17:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 762
 
Дзен, Общество, Россия


Продолжительные каникулы нужно перенести на более тёплые майские праздники, а на Новый год оставить три выходных дня. Об этом в интервью каналу «Книжный день Центр» завил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжительные каникулы нужно перенести на более тёплые майские праздники, а на Новый год оставить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нельзя ли отменить новогодние каникулы для взрослых? То есть выходные оставить 31, 1 и 2. Для экономики государства и здоровья населения так было бы лучше», – зачитал ведущий вопрос зрителей.

«Я за то, чтобы новогодние праздники перенести на май. Когда природа расцветает, когда погода получше, когда кто-то хочет на огороде копаться, кто-то хочет гулять, просто лучше для отдыха…

Считаю, что 1-2 нужно отдохнуть, 7 января – это Рождество, отлично, а все остальное – рабочее время. А эти выходные перенести на майские праздники», – сказал Делягин.

«Почему сделали огромные январские каникулы? Потому что люди из Единой России, которые это сделали в начале нулевых, хотели кататься на горных лыжах в Куршевеле. В России еще не было своих горнолыжных курортов, они хотели кататься там, а это требовало времени.

Это сейчас можно метнуться, 3-4 дня покататься, и вернуться обратно. А Куршевель, как мне рассказывали, затягивает. Поэтому сделали январские каникулы для богатых людей. А обычно люди сходили с ума.

И это было предельно открыто, предельно демонстративно, что у нас календарь подчиняется интересам олигархов, а не граждан», – возмущался депутат.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить