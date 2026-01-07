«Ну как же так? Мы с Трампом почти договорились!» – Шурыгин о том, кого винить в захвате танкеров

Захваты танкеров «теневого флота» – следствие ошибочной линии, которую проводила «проамериканская партия» переговорщиков в последние месяцы, убеждавшая, что вот-вот получится заключить сделку с Вашингтоном.

Об этом в своём блоге заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За последние месяцев семь-восемь в нашем политическом руководстве сложилась целая группа «миротворцев» – тех, кто «качают» переговоры, те, кто их проводит, те, кто их очень любит комментировать.

Я понимаю сегодняшнее молчание. Молчат потому, что никто не знает, а что же реально говорить. То есть, пока сам президент не примет решение все это прокомментировать, все остальные будут разбегаться в стороны.

Потому что «ну как же, мы же с Трампом почти договорились, мы же уже почти партнеры, мы уже почти союзники. У нас же туда летают, как к себе домой на переговоры. И все вообще прекрасно. И тут вдруг вот такое».

Очень хочется это замести под стол. Уже вся «охранота» начала рассказывать о том, что судно «вообще числится где-то до сих пор в каких-то турецких справочниках, и вообще оно непонятно чье, и экипаж там наполовину украинский». Задача – любой ценой эту ситуацию замести под ковер.

Чем дольше будут пытаться заносить сейчас под ковер, тем сильнее она выстрелит нам в рожу», – сказал Шурыгин.